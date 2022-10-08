「為了彌補彼此的不足，才組成完整的家庭」高媛熙大婚♥ 圈內好友金宣虎、琴世祿、孔升妍均出席婚禮

恭喜高媛熙，其中幾張婚紗照也太帥，走高傲女王路線呢！

在喜劇《加油吧威基基》裡飾演「丘巴卡」（楚巴卡）姜書珍，而在小有名氣的演員高媛熙，昨（7）日完成人生大事與男友步入禮堂。

‎高媛熙與年上企業家男友（據傳為減重輔助食品企業代表）交往約一年決定共結連理，昨日於首爾一家酒店完成婚禮，圈內好友包括一起合作過《最強送餐員》的金宣虎、同公司也正一起拍攝《King The Land》的金佳恩，還有演員車貞媛、琴世祿、孔升妍、朴河彬、崔善貞、南知呟、崔呈媛、宋智仁、Jei（金珍希）、徐胤雅、崔秀林……等人均出席。從好友曝光的畫面也可見婚禮歌手為美聲混團Urban Zakapa（城市札卡巴，成員包括權純一、朴容仁與趙賢雅）。

▼好友曝光婚禮場面



▼圈內好友金宣虎、車貞媛、琴世祿、孔升妍出席婚禮為高媛熙祝福



高媛熙在婚禮過後，便一一在IG限時動態轉發好友為她拍下的各種婚禮場面，也在今早（8日）親自上傳多張單獨婚紗照並感性寫下：「在一起的時間越多，就越明白彼此是戀人，在準備婚禮的所有時刻倍感感謝。為了彌補彼此的不足，而組成了完整的家庭，向祝福的所有人表達謝意。我們不會忘記所得到的關愛，會努力成為能為他人付出的健康家庭。真心地再次感謝大家。」



貼文底下除了上述確定出席婚禮的演員們，曾合作過《辭職的最佳時機》的李清娥、合作過《米蟲的一日三餐》的河錫辰、合作過《加油吧威基基》的李珠雨，還有Rainbow趙賢榮都留言表達祝福。



在此祝福媛熙歐膩幸福快樂♥



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