你没有看错！Code Kunst成为汉堡代言人，小鸟胃也能出头天

音乐制作人Code Kunst是个众所皆知的小鸟胃，曾经在综艺《我独自生活》爆料他自己「一天只吃一餐」，小口小口进食的样子看了可说是让人胃口全无。

节目中也展现出他惊人的小食量，没有刻意减肥的他因为食量小，一整天只吃一点地瓜和香蕉就饱了。

没想到韩国速食业者LOTTERIA（侬特利）竟然颠覆了众人的想像，没有找哪个吃相美味的大胃王，反而找上了Code Kunst来担任他们新上市的HIP＆HOT炸鸡汉堡代言人！



广告以吃播挑战作为包装，Code Kunst一边吃汉堡套餐一边创作，最后足足花了7小时45分钟才结束这场漫长的吃播，一开始Code Kunst还笑著说：「（LOTTERIA）应该是哪里搞错了吧！」



整部影片中Code Kunst都以厌世又没胃口的态度来面对他的吃播挑战，一拿起汉堡就丧气的说：「自己一个人应该吃不完吧！」后制配音员却搭上了：「让成年男性也感到负担的大小！」这样打趣的圆场。Code Kunst吃了一口后，平淡的给予了：「还不错。」的评价，却也被配音员激动的解读说是：「不错的味道..！」



韩国网友清一色给予广告正面评价：「小鸟胃Code Kunst居然是汉堡代言人」、「这是什么新概念广告」、「不过度浮夸又直白的感想反而更吸引人了」、「看完广告笑烂」、「明天马上去买」、「代言人选得真好」。



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