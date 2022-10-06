柳俊烈主持釜山電影節開幕式獲好評！自己則謙虛表示「既光榮又感動」

昨日舉辦的第27屆釜山國際電影節，許多藝人們盛裝出席，而本次也由柳俊烈搭配全汝彬擔任開幕式的司儀，讓柳俊烈感覺相當榮幸。

10月5日所舉辦的第27屆釜山國際電影節，而本次以開幕式司儀身分參與的演員柳俊烈，帶領大家展開本次長達10天的電影旅程。因為疫情攪局，這次的電影節也是睽違三年之後回歸正常軌道的電影節活動，因此備受期待，而也從開幕式開始就由柳俊烈擔任司儀主持，帶給大家滿滿的活力與熱情。



穿著標準的西裝打扮與搭檔全汝彬一起進場的柳俊烈，向全場觀眾們豎起大拇指打招呼，成為當日紅毯上粉絲服務非常周到的一位明星。而開幕式正式開始時，柳俊烈則是展現了自己流暢的主持功力，引領全場目光，流暢的主持以及非常有Sense的發言，讓開幕式一個小時左右的時間座無虛席，也揭開了本屆釜山國際電影節的序幕。



柳俊烈表示自己曾透過首部出道電影作品《社交恐懼症》而參與釜山影展，時隔七年再度參與並擔任大會開幕式的司儀，讓他相當榮幸也非常感動，他認為釜山電影節是能夠帶給電影人美好回憶的地方，慶幸在三年後能夠正常舉辦，作為熱愛電影的人，柳俊烈也與大家有著相同的感動，他也希望大家愉快地享受本次的釜山電影節旅程。

而由柳俊烈與柳海真主演的懸疑古裝電影《夜鴞》（貓頭鷹）也即將於11月在韓國上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞