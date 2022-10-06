[分集劇情]《依法相愛吧》李昇基又在關鍵時刻推開她！李世榮哭喊「到底要等到哪一天」（EP10）

[有雷]《依法相愛吧》兩人怎麼到現在還沒辦法好好在一起呢？李世榮更可憐竟然還被車子撞了！李昇基因此對都韓集團代表更加火大，兩人之間雖然知道彼此的心意但還是有著過往的包袱，讓李昇基再度推開了李世榮。李世榮決定直接處理問題的根源。

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《依法相愛吧》原本以為正浩（李昇基飾）與宥利（李世榮飾）來個對街的浪漫重逢，沒想到竟有一台汽車疾駛而來撞上了宥利，讓她雙手都打了石膏，而正浩更是氣急敗壞地到處追查兇手，發現這是無法查出的贓車，應是蓄意犯案，更找上都韓集團的代表李便雄，吃了一頓毒打，滿身是傷的回到醫院。



宥利雖然有媽媽來照顧，但一直希望正浩出現。正浩更是自責因為自己而讓宥利受了傷，甚至對宥利媽媽下跪道歉，不過宥利媽媽超級正面，表示自己與女兒並沒有那麼軟弱。正浩希望宥利能夠不再受傷，好好保護自己，就算出院之後，正浩也一直跟在宥利身邊，怕她雙手不方便又要逞強做一些事，跟前跟後的細心照顧著她。不過當兩人獨處時，正浩卻又在關鍵時刻推開了宥利，希望宥利能夠等到真正釋懷的那天，兩人才可以好好交往，讓宥利相當傷心。



宥利接受一位女子的委託，女子長年照顧生病的父母，但父母親分配遺產時卻只給了兄長與嫂嫂，讓她覺得非常委屈。宥利透過案件發現自己不該活在委屈之中，也不斷陷入父親含冤而死的情緒裡。於是她直接找上了金正浩的爸爸，也告訴他金正浩正因為他當年的掩蓋證據，而受到許多心理的折磨，不能好好的去愛，而總是在乞求原諒，父親聽了也非常沉重。



都韓集團眼看就要落入李便雄手中，身為會長的爺爺前來找正浩，希望他能夠回到集團裡接管家族事業，正浩的母親仍然不願與家族扯上關係，但又不能讓惡人稱心如意，正浩會回到公司嗎？



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