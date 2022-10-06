網傳Rain出軌「酷似金泰希的高爾夫球選手」，曹政奭也無辜躺槍！

近日韓國一本雜志報道稱了韓國頂級明星的婚外情傳聞，有網友將猜測矛頭指向Rain和曹政奭。

該報道稱「兼具演技、演唱、舞蹈實力的Top Star」A某與高爾夫球選手B某出軌，兩人已經從戀愛發展到同居，而A的妻子是十分出名的C某，她也知道A和B在交往，切已對兩人發出警告。

有人認為報道中描述的「兼具演技、演唱、舞蹈實力」並不常見，懷疑當事人就是歌手出身轉型演員的Rain。 同時網絡社群和手機聊天室裡也陸續出現相關的小道消息，稱Rain的出軌對象是「長得像金泰希的美貌高爾夫球選手」。



對此，Rain所屬社今日下午表示公司之前就知道關於Rain的謠言，但因為是憑空捏造，所以一直沒有特地回應。 但隨著謠言在今日迅速擴散，網上甚至有人對Rain及家人進行人身攻擊， 這才決定正式回應：「已聯絡報道該消息的媒體（女性雜志），對方明確表示當事人不是我公司的藝人。」 並強硬表示將對散播謠言者追究法律責任。 Rain和金泰希於2017年結婚，育有兩個女兒。



此外曹政奭也無辜中槍。 曹政奭與歌手Gummy與2018年結婚、育有一女，謠言在網上散播開後，部份網友猜測出軌男主角就是曹政奭。 所屬社立即表示曹政奭連見都沒見過任何高爾夫球選手，將對損害藝人名譽的行為採取法律措施。



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