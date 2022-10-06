柳俊烈主持釜山电影节开幕式获好评！自己则谦虚表示「既光荣又感动」

昨日举办的第27届釜山国际电影节，许多艺人们盛装出席，而本次也由柳俊烈搭配全汝彬担任开幕式的司仪，让柳俊烈感觉相当荣幸。

10月5日所举办的第27届釜山国际电影节，而本次以开幕式司仪身分参与的演员柳俊烈，带领大家展开本次长达10天的电影旅程。因为疫情搅局，这次的电影节也是睽违三年之后回归正常轨道的电影节活动，因此备受期待，而也从开幕式开始就由柳俊烈担任司仪主持，带给大家满满的活力与热情。



穿著标准的西装打扮与搭档全汝彬一起进场的柳俊烈，向全场观众们竖起大拇指打招呼，成为当日红毯上粉丝服务非常周到的一位明星。而开幕式正式开始时，柳俊烈则是展现了自己流畅的主持功力，引领全场目光，流畅的主持以及非常有Sense的发言，让开幕式一个小时左右的时间座无虚席，也揭开了本届釜山国际电影节的序幕。



柳俊烈表示自己曾透过首部出道电影作品《社交恐惧症》而参与釜山影展，时隔七年再度参与并担任大会开幕式的司仪，让他相当荣幸也非常感动，他认为釜山电影节是能够带给电影人美好回忆的地方，庆幸在三年后能够正常举办，作为热爱电影的人，柳俊烈也与大家有著相同的感动，他也希望大家愉快地享受本次的釜山电影节旅程。

而由柳俊烈与柳海真主演的悬疑古装电影《夜鴞》（猫头鹰）也即将於11月在韩国上映。



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