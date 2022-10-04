金惠秀＋金海淑繼大螢幕《神偷大劫案》後再度同框小螢幕《王后傘下》！

10月15日即將首播的tvN新週末電視劇《王后傘下》（《雨傘》）描述為了兒子們拋棄了自己原有的氣質與威嚴，中殿為這些闖禍精王子們而投入熾熱的王室教育戰爭，展開波瀾萬丈的宮廷故事。劇中飾演中殿華玲的金惠秀，以及大妃娘娘金海淑，也是睽違多年後再度合作。

飾演中殿華玲的金惠秀睽違多年再度回歸歷史劇，而飾演她婆婆，也就是大妃娘娘的則是演員金海淑，兩人都擁有不一般的氣場，眼神總是殺氣騰騰的兩人，在宮殿中相遇的時候是否會擦槍走火？兩位演員也非常開心提到了時隔多年後再度同框的心情。



金惠秀表示這是與金海淑前輩繼電影《神偷大劫案》後睽違許久的重逢，透過劇本已經得知這兩個女人（中殿華玲以及大妃娘娘）將展開一場精采的腦力對決，劇情越看越有趣，更是不斷表達對大前輩金海淑的尊敬之意。身為婆媳關係的兩人，雖然是一家人但卻上演私下暗中較近的戲碼，兩人的相同點就是「為了孩子沒有什麼是事情做不到的」，但卻也因此更加深了衝突，在中殿的傘下以及大妃的傘下分別都有著各自的巨大宇宙，觀眾們不難想像《王后傘下》兩人的心理戰。



身為前輩的金海淑也不吝大讚金惠秀是相當優秀的演員，更說這次合作也讓她想起了多年前兩人的首度同台，對兩人能夠再度合作感到非常幸福。金海淑稱讚金惠秀是位品德相當優秀的人，除了照顧她這個所謂的前輩以外，對於現場的後輩演員們以及工作人員們也都相當細心體貼，是位相當帥氣的演員。金海淑與金惠秀的同台對決，無疑是《王后傘下》的最大看點，沒有之一。



《王后傘下》將於10月15日晚間首播。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞