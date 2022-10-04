金惠秀＋金海淑继大萤幕《神偷大劫案》后再度同框小萤幕《王后伞下》！

10月15日即将首播的tvN新周末电视剧《王后伞下》（《雨伞》）描述为了儿子们抛弃了自己原有的气质与威严，中殿为这些闯祸精王子们而投入炽热的王室教育战争，展开波澜万丈的宫廷故事。剧中饰演中殿华玲的金惠秀，以及大妃娘娘金海淑，也是睽违多年后再度合作。

饰演中殿华玲的金惠秀睽违多年再度回归历史剧，而饰演她婆婆，也就是大妃娘娘的则是演员金海淑，两人都拥有不一般的气场，眼神总是杀气腾腾的两人，在宫殿中相遇的时候是否会擦枪走火？两位演员也非常开心提到了时隔多年后再度同框的心情。



金惠秀表示这是与金海淑前辈继电影《神偷大劫案》后睽违许久的重逢，透过剧本已经得知这两个女人（中殿华玲以及大妃娘娘）将展开一场精采的脑力对决，剧情越看越有趣，更是不断表达对大前辈金海淑的尊敬之意。身为婆媳关系的两人，虽然是一家人但却上演私下暗中较近的戏码，两人的相同点就是「为了孩子没有什么是事情做不到的」，但却也因此更加深了冲突，在中殿的伞下以及大妃的伞下分别都有著各自的巨大宇宙，观众们不难想像《王后伞下》两人的心理战。



身为前辈的金海淑也不吝大赞金惠秀是相当优秀的演员，更说这次合作也让她想起了多年前两人的首度同台，对两人能够再度合作感到非常幸福。金海淑称赞金惠秀是位品德相当优秀的人，除了照顾她这个所谓的前辈以外，对於现场的后辈演员们以及工作人员们也都相当细心体贴，是位相当帅气的演员。金海淑与金惠秀的同台对决，无疑是《王后伞下》的最大看点，没有之一。



《王后伞下》将於10月15日晚间首播。

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