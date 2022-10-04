手指快骨折？「龍母」Emilia Clarke不會比手指愛心，被指導後還是超困惑！

龍母又創造新迷因了～

近幾年從韓國演藝圈興起的「手指愛心」風潮，不只延燒全亞洲社群，甚至全世界的演藝圈到政治界，人人都會比「手指愛心」，但到現在手指愛心已逐漸退燒，換成流行上下倒轉的V字手勢「Gyaru peace」，然而英國女星Emilia Clarke卻被發現深陷手指愛心地獄。



最近在參加活動，要比手指愛心拍團體照時，Emilia Clarke 卻被發現對這個手勢很有障礙，完全比不出來！一旁見狀的大家都熱心地來指導，Emilia Clarke 也努力的學習，但從表情看來是困難重重XD



‪Emilia Clarke 因《權力遊戲》（Game of Thrones）女主角龍后而爆紅，本劇帶動許多演員事業一飛衝天，其中就包括她在內。天生帶有喜感的眉毛相當搶戲，即使大墨鏡也遮不住她的招牌八字眉，讓粉絲一秒就可以看眉毛辨識眼前這位女星，讓人對她的印象更深刻。



這幾年 Emilia Clarke 曾因健康問題動了大手術，術後還患上「失語症」，幸好最終順利康復，也讓她決定創辦基金會，為社會盡一份心力。痊癒後積極復出的她，還被發現祕密出現在《水行俠2》第二集的演員名單之中，讓網友超期待她與男主角Jason Momoa的合作火花。



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