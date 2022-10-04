「賣斷貨警告！」精品C牌箱包+平民D牌毛絨玩具：BLACKPINK Jennie即刻用上粉絲送的禮物♥

「賣斷貨警告！」精品C牌箱包+平民D牌毛絨玩具：BLACKPINK Jennie即刻用上粉絲送的禮物♥

明星   2022年10月4日   星期二10:30   Tracy  

（封面圖源：IG@jennierubyjane）

D牌又有商品要賣斷貨了！

BLACKPINK成員Jennie作為時尚領軍人物、潮流風向標，穿衣打扮一直都是廣大女生模仿的對象，被稱為「少女穿搭指南」，以穿一件火一件的戰績穩坐韓國時尚icon一位，妥妥的「帶貨女王」，最近不少粉絲們因為Jennie的一個舉動打算搶空DAISO。

Jennie在個人IG STORY上更新了近況，Chanel的方盒子包包上掛著一個比包包還要大的粉色毛絨海星玩具，玩具上還有笑臉和眼睛，非常可愛。隨後就有粉絲認領了自己的禮物，表示：「我把這個送給了她，她就一直拿在手裡，之後又去辦理了登機手續，差不多過了5分鐘，就看到星星已經掛在了包包上。」看到本命即時用上自己送的禮物，粉絲本人也表示「感動到要哭了」。

經過Jennie時尚認證的海星玩具已經被網友們挖出來自DAISO，大家紛紛表示要第一時間去購買，希望DAISO能夠備足貨品（笑）

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