「賣斷貨警告！」精品C牌箱包+平民D牌毛絨玩具：BLACKPINK Jennie即刻用上粉絲送的禮物♥

D牌又有商品要賣斷貨了！

BLACKPINK成員Jennie作為時尚領軍人物、潮流風向標，穿衣打扮一直都是廣大女生模仿的對象，被稱為「少女穿搭指南」，以穿一件火一件的戰績穩坐韓國時尚icon一位，妥妥的「帶貨女王」，最近不少粉絲們因為Jennie的一個舉動打算搶空DAISO。

Jennie在個人IG STORY上更新了近況，Chanel的方盒子包包上掛著一個比包包還要大的粉色毛絨海星玩具，玩具上還有笑臉和眼睛，非常可愛。隨後就有粉絲認領了自己的禮物，表示：「我把這個送給了她，她就一直拿在手裡，之後又去辦理了登機手續，差不多過了5分鐘，就看到星星已經掛在了包包上。」看到本命即時用上自己送的禮物，粉絲本人也表示「感動到要哭了」。



제니 인스스 다녀오겠습니다 이거 저 불가사리가 말하는거같아서 귀엽당ㅋㅋㅋ 파리가서 들뜬 불가사리 pic.twitter.com/tODowHjtpL — OAOJ (@one_and_onlyJEN) October 2, 2022

ㅋㅋ 오늘 제니한테 이거 줬는데 갑자기 가방에 매달고 오심 ㅠㅠ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅠㅠ pic.twitter.com/sAzGuEnkfk — 다올 (@jennieedyou) October 2, 2022

經過Jennie時尚認證的海星玩具已經被網友們挖出來自DAISO，大家紛紛表示要第一時間去購買，希望DAISO能夠備足貨品（笑）

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