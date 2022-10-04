韓韶禧機場街拍帥氣，完美狀態回歸：黑色高級車輛現身低調奢華，韓娛圈都少見！

女明星韓韶禧坐著豪車亮相機場！

9月30日，韓韶禧亮相機場，準備搭機前往法國巴黎參加時裝周。 之前她因為拍攝新劇《京城生物》時臉部受傷，另一眾粉絲擔心不已，幸好8月底她重返大眾視線、出席品牌活動，臉頰上似乎沒有留下痕跡，依舊美貌在線，讓粉絲們放心不少。 這次在機場亮相，韓韶禧再次讓民眾們眼前一亮，以一身全黑運動風穿搭亮相，長髮飄飄，女神狀態又回來了，又帥又美。 她不時招手和粉絲、記者打招呼，還吵大家擺出「臉頰心」姿勢，看起來狀態十分不錯。 當韓韶禧撩起半邊頭髮時，一邊的眉尾打了「眉釘」，超具個性。



除了韓韶禧和顏值和裝扮令人驚歎之外，她的座駕也吸引了無數人的目光，是一輛MAYBACH（邁巴赫），與Rolls-Royce（勞斯萊斯）、Bentley（賓利）並稱三大世界豪車，而韓韶禧乘坐的這輛價值上億（韓幣），即使是在豪車遍地的韓國娛樂圈也屬高端車。



此外，韓韶禧和朴敘俊主演的《京城生物》確定上線Netflix，將在2023年播出。

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