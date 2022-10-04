手指快骨折？「龙母」Emilia Clarke不会比手指爱心，被指导后还是超困惑！

龙母又创造新迷因了～

近几年从韩国演艺圈兴起的「手指爱心」风潮，不只延烧全亚洲社群，甚至全世界的演艺圈到政治界，人人都会比「手指爱心」，但到现在手指爱心已逐渐退烧，换成流行上下倒转的V字手势「Gyaru peace」，然而英国女星Emilia Clarke却被发现深陷手指爱心地狱。



最近在参加活动，要比手指爱心拍团体照时，Emilia Clarke 却被发现对这个手势很有障碍，完全比不出来！一旁见状的大家都热心地来指导，Emilia Clarke 也努力的学习，但从表情看来是困难重重XD



‪Emilia Clarke 因《权力游戏》（Game of Thrones）女主角龙后而爆红，本剧带动许多演员事业一飞冲天，其中就包括她在内。天生带有喜感的眉毛相当抢戏，即使大墨镜也遮不住她的招牌八字眉，让粉丝一秒就可以看眉毛辨识眼前这位女星，让人对她的印象更深刻。



这几年 Emilia Clarke 曾因健康问题动了大手术，术后还患上「失语症」，幸好最终顺利康复，也让她决定创办基金会，为社会尽一份心力。痊愈后积极复出的她，还被发现秘密出现在《水行侠2》第二集的演员名单之中，让网友超期待她与男主角Jason Momoa的合作火花。



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