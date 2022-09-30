BL剧《想咬一口的嘴唇》男男CP尹瑞彬&金地雄，迅速二搭《丰德别墅304号隐情》

「俊浩」换人当了XD 两部作品也许可以看成前世今生！

制作公司Idol Romance即将推出全新BL剧《丰德别墅304号隐情》（풍덕빌라 304호의 사정，或译丰德别墅304号的事因），找来先前制作的《想咬一口的嘴唇》男男CP二搭。

《想咬一口的嘴唇》以吸血鬼为主题，描述平凡的大学生「俊浩」（尹瑞彬 饰）某天被吸血鬼「敏贤」（金地雄 饰）看上，只因自己是「纯血」之人。虽然因吸血鬼题材受到瞩目，但《想咬一口的嘴唇》最终因结局以及剧情铺陈不够完善，得到褒贬不一的评价。



即便如此，两位男男主角也要携手主演另一部BL剧啦！新剧《丰德别墅304号隐情》讲述丰德别墅主人兼304号房客「徐载允」（尹瑞彬 饰），正在大企业金南集团当实习生，某天迎来了疯子室友「池浩俊」（金地雄 饰），殊不知对方是自己的新上司。



尹瑞彬2019年曾以JYP练习生参加选秀节目《PRODUCE X 101》，首集还站上第一名位置，可惜因争议迅速退出节目，后来演了不少网路剧也献唱OST；金地雄曾是男团INX一员「地南」，以网路剧《甜甜的那家伙》吸血鬼一角小有知名度，在《想咬一口的嘴唇》再次全是吸血鬼颇有话题性。



尹瑞彬与金地雄今年连续搭档两部BL剧《想咬一口的嘴唇》与《丰德别墅304号隐情》，一些网友相当期待两人表现，也相当欣慰「总算可以看到幸福美满结局」，或许观众们可以把《想咬一口的嘴唇》与《丰德别墅304号隐情》当作主角们的「前世今生」作品来看吧！



《丰德别墅304号隐情》将在10月13日首播。

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