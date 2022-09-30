新劇《謝幕》將在10月底首播！河智苑＆姜河那透露出演理由：被劇情的新鮮感吸引、劇本很溫暖！

KBS新劇《謝幕：樹立而死》由高斗心、姜河那、河智苑、成東鎰、權相佑主演，講述了一個男人爲了實現來自朝鮮的奶奶的最後願望，而扮演她歸順的孫子。

劇中，河智苑飾演慈金順（高斗心 飾）的孫女「朴世妍」，從基層開始當上樂園酒店總經理。不僅擁有出眾的實力，還擁有溫暖內心的人物，與劉在憲相遇後，走上了沒有計劃的人生道路。



談到出演該劇的理由，河智苑說：「被劇情和劇本的新鮮感所吸引，所以選擇這部作品，和非常優秀的演員正在有趣地拍攝，請多多期待！」她還表示：「在研究世妍一角的過程中，我認為世妍看待世界的視線很重要，本人要做的事情要徹底細緻地處理，但內心充滿感情，是溫暖的外剛內柔型姐姐的角色。與飯店經理這個角色相配的華麗時尚也會給你帶來經常出現的樂趣。」



姜河那飾演爲了時間有限的老奶奶而竭盡全力演戲的無名話劇演員「劉在憲」。他是一個在惡劣的成長環境中也不失自愛和自信的超積極男人，爲了成長爲擁有多種演技範圍的內功深厚的演員，他拼命工作，積累金錢和經驗的孤軍奮戰型角色。



而姜河那選擇了「新穎」、「另一個宇宙」、「最大優點」作為說明劉在憲這個人物的角色關鍵字。 他說：「爲了某個人，需要扮演某個人物的情況成爲了新穎的設定。實際上，如果我真的處於那種情況，我會對爲某個人而演戲的事情產生興趣。」表達對角色的熱愛。選擇該劇的理由？姜河那表示：「劇本本身就很溫暖，不斷出現讓人繼續讀的情況，所以讀得很開心。」



另外，《謝幕：樹立而死》由《師任堂，光的日記》、《月升之江》、《魔咒的戀人》尹尚浩導演執導，《青年警察》趙成傑編劇執筆，預計接檔《依法相愛吧》在10月底播出。

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