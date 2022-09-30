柳演錫坐火車無奈呆看窗外2小時，原因公開令人哭笑不得！網：「當事人捶地後悔中」

近日有粉絲分享了柳演錫親自透露的一件趣事，在網上引起瘋狂轉發，不知當事人如果看到這一消息會是什麼心情呢？ XD

最近幾個月陸續有演員開通追星app的付費聊天服務，柳演錫就是其中之一，近日他在app裡分享道了搭SRT（快速鐵路）回首爾時遇到的趣事。

柳演錫說他的座位靠窗，而鄰座是一位正在專心追劇的女士：「也許因為戴著口罩吧，她沒有認出我。 她把手機放在桌板上、戴著耳機正在追劇，但是kkk劇裡有我kkk她在看的是《毒梟聖徒》。」



《毒梟聖徒》是Netflix本月初公開的劇集，主演陣容除了河正宇、黃晸珉、朴海秀，柳演錫也飾演了戲份很多的重要角色。 柳演錫感到眼前的狀況有些搞笑，不敢輕易透露身份：「所以2個小時裡我都看著窗外，連洗手間都沒去kkk朋友打電話給我，我也不敢接。」



柳演錫此舉實屬無奈：「我總不能突然對她說：『您好，我是柳演錫。 《毒梟聖徒》好看嗎？』 哈哈哈。」



網友紛紛被柳演錫的敘述逗笑：「在火車上追個劇而已，誰能想到演員本人就在旁邊呢」、「鄰座女士知道的話要後悔到捶地了」、「太好笑」、「柳演錫的語氣不像中年演員，就像我的朋友一樣親近」、「我可能是看《機智醫生生活》中毒了，看文字時腦海中自動出現安政源的聲音kkk」、「如果鄰座突然說『您好我是柳演錫』真的超傻眼吧kkk」。



유연석 프메 개웃김

안녕하세요 유연석입니다. 수리남 재밌으세요? Ezr ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/VziQRtoJbe — 39.. (@l0veisgoyang) September 27, 2022

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