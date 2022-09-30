[分集劇情]《精神教練諸葛吉》「隨時都能來找我」鄭宇暖心喊話所有低潮運動員、李瑜美終於崩潰痛哭（EP5－6）

[有雷]《精神教練諸葛吉》描述運動員處於低潮時期的痛苦，即使旁人給予支持但自己心中仍有過不去的坎。運動場上沒有真正的朋友，運動員們也注定孤獨，鄭宇總是暖心敞開雙臂喊話「需要幫忙隨時來找我」，不過要一個人打開心房也不是那麼容易。李瑜美終於願意尋求心靈幫助，讓鄭宇正式與惡質教練宣戰。

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本次的劇情除了原本關注的滑冰項目車佳乙（李瑜美飾）外，更加入了游泳項目的奧運金牌得主李戊傑，原來四年前他曾與佳乙是情侶，但因當年有傳言佳乙與吳教練過從甚密，讓兩人感情決裂。李戊傑被諸葛吉（鄭宇飾）發現私下過度依賴藥物，始終擔心這件事情曝光影響自己的運動前途。諸葛吉希望能成為李戊傑專屬精神教練，但始終被拒於門外。



人權中心具泰萬（權律飾）願意錄用諸葛吉的原因，原來是具泰萬與朴議員聯手，想讓諸葛吉成為自己的助力而拉下游泳聯盟長以及體育協會會長等人。諸葛吉刻意洩露李戊傑前往買藥品的證據照片，而具泰萬竟真的舉報協會前來檢測他的禁藥反應。但檢驗的結果令人意外，他所服用的藥物並非興奮劑，而是克服恐慌障礙的藥物，反而會對游泳爆發力結果產生反效果。



諸葛吉發現金牌得主李戊傑竟然害怕下水，並且他受到壓力而暈倒的狀況越來越常發生，甚至在大賽中直接落水暈倒，李戊傑也開始發現自己的狀態嚴重，但即使諸葛吉時常勸他來諮詢，李戊傑卻依舊有著非常重的防備心，對身邊的任何人都無法相信，也不斷懷疑著到底是誰洩漏了他的病情。



短道滑冰因為多出一位選手而必須重新舉辦排位賽，這讓候補進入隊伍的車佳乙非常沒有信心，但在諸葛吉時時不厭其煩的與她談天，釋出可靠訊息，也希望佳乙無論如何必須先保護自己，每件事情為自己而做，讓佳乙開始正面對決吳教練。教練為了讓她難堪，而刻意把國家代表排位賽與佳乙的職業隊伍大賽選在同一天，讓佳乙難以抉擇。雖考量到家中的經濟狀態不佳，她仍希望一圓前進國家隊的夢想。沒想到職業隊卻面臨隊伍解散，佳乙還可能需要負擔違約金。



佳乙再度陷入低潮，雖然哥哥與母親口口聲聲支持著她，但最讓她難以釋懷的，是她多年前訓練時正在被吳教練用棍棒毒打，母親目睹了現場卻一句話也不為她說，讓她覺得不被保護，不被理解。她哭著跑向了諸葛吉的秘密基地「無獎牌俱樂部」，崩潰說出了心聲，受到所有人的稱讚，大家擁抱著她希望她能夠迎接全新的開始，而諸葛吉也將正式對惡質教練出招。



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