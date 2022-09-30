鄭麗媛&李奎炯原來是這樣抱在一起的！《爭鋒相辯》回歸輕鬆氛圍，男女主角可能還有感情線（EP.3-4）

盧昔意和左時白互動超可愛!!!希望兩人真的發展Love Line!!!

Disney+法庭劇《爭鋒相辯》首兩集雖然也有詼諧內容，但因第2集結尾給人衝擊過大，被不少觀眾認為「畫風急轉」，最新第3、第4集倒是回歸最初的輕鬆氛圍，結尾同樣再丟震撼彈。

第3、第4集大致描述盧昔意擔任公設辯護人接下的幾個案子，她本來百般不願意也不認為會打贏，卻總在接手之後激發了同理心，願意為被告多做些什麼。



最有趣的莫過於盧昔意與左時白的互動了，某次盧昔意竟為了搆風箏差點摔下樓，是左時白一個箭步把她抓下來，終於解答了先前的劇照為何兩個人會抱在一起。



盧昔意與左時白雖然經常鬥嘴，卻還是會適時站同一陣線甚至保護起對方，再加上若有似無的互動，讓觀眾越發好奇知道會不會發展Love Line（感情線）啊！



除了以上內容，劇中最大的案子也有進展，也就是曹賢植遇害案有了後續──又一人遇害，那人也是張基道的叔叔、是曹賢植的弟弟。事情發生後隔天，盧昔意莫名出現在左時白家，左時白的濕透的褲子就像前晚殺手所穿的。



手錶一樣，褲子也一樣？左時白就是真兇嗎？還是這都是劇情故意故弄玄虛？除了左時白或許有嫌疑之外，張基道也是，張基道也有同款手錶，而且在事發之後懷疑事情是「李東弼」所為，不過李東弼已死亡三年。

這兩集還出現了兩個全新人物，餃子店老闆（金相浩 飾）和記憶力極差的餃子店店員（鄭民成 飾），有網友猜測店員就是李東弼、是真兇，你們覺得呢？鄭民成的演出，也許會創造「高博士」與「小迷糊」獄中牢友的重逢情景（詳見《機智牢房生活》），不曉得鄭民成和李奎炯接下來會否對戲呢？



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