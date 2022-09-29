《BIONG BIONG地球娛樂室》明年出第二季！朴PD透露季播計劃：「新一季像久別重逢的旅遊，節目組已準備好復仇！」

tvN人氣綜藝《BIONG BIONG地球娛樂室》的朴賢勇PD近日接受媒體採訪時，透露了把節目打造成季播形式的計劃，網友高呼：一定要原班人馬！

《BIONG BIONG地球娛樂室》是一檔新概念Hybrid動作冒險綜藝，設定是4名勇士為了抓住逃到地球的月球兔子而聚集在一起、穿越時空，李恩智、OH MY GIRL成員MIMI、李泳知、IVE成員安俞真的組合新穎又笑料十足，堪稱女版《新西遊記》。



9月16日剛剛播出最後一期，結尾畫面寫著「很快就會回來」，讓人對第二季充滿期待。

朴賢勇PD在采訪中說：「希望盡快推出第二季。 因為大家都很忙、需要協調日程，估計明年就能開拍。 如果有人氣的話，目標是（以季播製）一直做到最後。」



對於第二季的看點，朴PD表示：「四個人應該會更加團結吧。 感覺像是久違地一起旅行，彼此之間的關係會變得更加豐富多彩。 從泰國回來後在韓國再次見面時就非常團結了。 再次見面的話應該會產生更棒的能量。」

第一季裡製作組們身為綜藝老手卻多次被四位女孩「擺一道」、笑果十足，朴PD暗示將在第二季扳回一局：「現在知道成員們擅長什麼、不喜歡什麼，在遊戲結構和難度調節方面做了很多參考。 都說知己知彼才能百戰不殆，現在製作組可以讓出演成員們大吃一驚了。 也許會變成復仇劇哦。」



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