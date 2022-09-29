[分集劇情]《依法相愛吧》李昇基親到一半竟逃走！《海岸村》坎離奶奶驚喜現身助攻戀情（EP8）

[有雷]《依法相愛吧》上一集結尾上演了熱吻戲碼的李昇基與李世榮，以為就此正式展開戀情，沒想到李昇基突然推開了李世榮而急忙逃走，之後避不見面讓李世榮氣炸！離島義診行程解決兩位奶奶的糾紛，也一併解開了兩人的誤會，但此時李世榮卻發現了李昇基與父親案件的關聯！

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《依法相愛吧》金宥利（李世榮飾）的即刻救援讓金正浩（李昇基飾）感動不已，兩人也不再忍耐終於上演熱吻，沒想到正浩竟突然推開宥利，說了對不起之後匆匆逃離現場。宥利完全摸不著頭緒，而正浩卻一連許多天都避不見面，也不解釋自己的行為，讓宥利非常生氣也無法理解。



正浩的表哥邀請宥利與員工們一起前往中平島參與義診行程，宥利不僅熱情參與，也在當地提供免費法律諮詢。正浩也參與其中，更找機會想向宥利解釋，他卻只說當日情不自禁的熱吻是自己的「失誤」，讓宥利更加生氣地離開，認為他總是隱藏著秘密，一句都不願意解釋，也不願意坦白說出自己的想法，令人無法理解或體諒他。



島上的兩位奶奶發生了糾紛。原本感情很好的她們，大姊奶奶突然不讓老么奶奶到家中後山去採艾草，於是老么奶奶也主張自己的道路土地所有權，讓大姊奶奶無法自由進出自家。正浩與宥利分別代表兩人進行調解，沒想到兩位奶奶的問題，也同樣出在大姊奶奶不願意對自己的行為作出任何解釋，正浩與宥利說出了自己當下的心聲，也讓兩位奶奶淚眼相對而解開了誤會。



正浩與宥利受邀到大姊奶奶家中用餐，宥利發現桌邊有一包艾草糕，這也是老么奶奶相當介意的一點，覺得大姊奶奶總是藏起來獨自享用，讓她相當受傷，宥利趁奶奶離開的空檔，一下子吃了3塊。晚餐後正浩發現宥利的行為有點怪異，沒有喝酒卻像是喝醉了在發酒瘋的樣子，一問之下大姊奶奶才說出那不是艾草糕，而是用大麻所做的。大姊奶奶某日發現自家後山長出了大麻，也發現吃了似乎能讓身體更舒服，於是偷偷種植著那些大麻，也因為知道是不法的，因此擔心老么奶奶發現這個真相。



正浩從奶奶身上理解到不應該再浪費任何時間等待，決定向宥利開口，但此時宥利卻已從電視上看見正浩父親似乎掩蓋了當年父親意外的案件，讓她傷心不已，也發現這應該就是正浩難以開口的原因，自己似乎也開始對這段感情重新評估，正浩自責自己晚了一步，宥利會因此停止對正浩的愛意嗎？



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