具俊曄超浪漫廣告♥ 「這是我醞釀20幾年的情書，獻給我心中的星星，我永遠的小女孩」

明明是一支廣告，但怎麼讓人流眼淚了QQ

「這是我醞釀了20幾年的一封情書，獻給我心中的星星，我永遠的小女孩。」具俊曄昨晚在IG上發布了一支影片，從tag內容顯見是支珠寶廣告，但內容卻無比真誠，讓許多網友深受感動。

「那天，她衝向我、抱緊我的那一刻，我想我前世一定是拯救了地球，今生才能娶到她……」具俊曄韓語獨白，娓娓道來與大S時隔24年後的再見面的心境，一句「我沒那麼多時間了，此生，我都會愛她勝過自己」，更透露自己多麼想要抓緊剩下的光陰守護妻子大S。



「無論多少年過去，她在我眼中，都是24年前第一眼看見的少女模樣，她永遠是我的小女孩。」如同具俊曄在《劉QUIZ ON THE BLOCK》所說過，大S在他眼中仍是24年前相識的純粹模樣，兩個人的愛情彷彿都沒有被光陰消磨。



整支廣告幾乎都是具俊曄的單人影像，加上與大S牽絆24年的公開畫面與相片，光是具俊曄的獨白就令人動人不已。韓國媒體紛紛做為報導題材，台韓不少網友見此影片不約而同表示文案設計得好、內容讓人「看哭了」，討論留言如「影片很短，但為什麼我流淚了」、「眼淚要流出來了」、「聽到永遠的少女哭了」，並祝福具俊曄與大S能長長久久幸福走下去。

▼廣告片



▼大S隨後也在限時動態轉發影片，以及身邊工作人員對廣告的解讀



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