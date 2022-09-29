《BIONG BIONG地球娱乐室》明年出第二季！朴PD透露季播计划：「新一季像久别重逢的旅游，节目组已准备好复仇！」

tvN人气综艺《BIONG BIONG地球娱乐室》的朴贤勇PD近日接受媒体采访时，透露了把节目打造成季播形式的计划，网友高呼：一定要原班人马！

《BIONG BIONG地球娱乐室》是一档新概念Hybrid动作冒险综艺，设定是4名勇士为了抓住逃到地球的月球兔子而聚集在一起、穿越时空，李恩智、OH MY GIRL成员MIMI、李泳知、IVE成员安俞真的组合新颖又笑料十足，堪称女版《新西游记》。



9月16日刚刚播出最后一期，结尾画面写著「很快就会回来」，让人对第二季充满期待。

朴贤勇PD在采访中说：「希望尽快推出第二季。 因为大家都很忙、需要协调日程，估计明年就能开拍。 如果有人气的话，目标是（以季播制）一直做到最后。」



对於第二季的看点，朴PD表示：「四个人应该会更加团结吧。 感觉像是久违地一起旅行，彼此之间的关系会变得更加丰富多彩。 从泰国回来后在韩国再次见面时就非常团结了。 再次见面的话应该会产生更棒的能量。」

第一季里制作组们身为综艺老手却多次被四位女孩「摆一道」、笑果十足，朴PD暗示将在第二季扳回一局：「现在知道成员们擅长什么、不喜欢什么，在游戏结构和难度调节方面做了很多参考。 都说知己知彼才能百战不殆，现在制作组可以让出演成员们大吃一惊了。 也许会变成复仇剧哦。」



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