朴敏英親姐被爆在「神秘富豪男友」公司當理事！韓網友：「不可能完全不知道、形象全沒了」

朴敏英昨日被D社爆出與神秘新興富豪姜鍾賢（音，강종현）正在戀愛中。而姜鍾賢也被爆過去曾數次與詐騙案有牽連，曾被判處有期徒刑2年6個月，以借名開展事業，過著奢華的生活。

關於戀愛傳聞經紀公司回應：「因為朴敏英正在拍攝電視劇《月水金火木土》，所以確認被推遲。未能迅速傳達正確的立場，希望大家諒解。」但截止到第二天的29日，都還沒有發表立場。



今日（29日），據韓媒《SBS演藝新聞》報導，KOSPI 上市公司 INBIOGEN 的登記副本顯示，朴敏英的親姐姐朴某（40歲）在今年4月被登記爲社外理事（사외이사）。 INBIOGEN 被懷疑是姜鍾賢實際擁有的公司之一，成立於2019年，第二年進軍生物產業，而姜鍾賢的妹妹姜智妍是該公司的最大股東和代表。



據悉，朴姊是新加坡某國立大學專門研究傳染病學的研究員，她在理事會上曾表示：「將忠實於社外理事的業務，努力構建透明化的支配結構。」社外理事不屬於經營層的理事，是爲了檢視和監視公司決策而引入的制度。其目的在於讓與大股東無關的外部人士參加理事會，事先阻止大股東的獨斷經營和專行。



而朴敏英親姐姐直接參與姜鍾賢的事業的事實被確認後，也有人推測兩人除了是戀人關係，也接近事業夥伴。加上朴敏英去年12月與Hook娛樂簽訂專屬合約，而Hook娛樂也是與姜鍾賢關係密切的事業夥伴元英植會長的子公司。



報導一公開，在韓網引發熱烈討論，網友：「不是單純的戀人啊！親姐姐在男友實際所有的公司當社外理事」、「真是錢好是好世道 呵呵呵」、「暈，果然是物以類聚嗎」、「這種關係真讓人失望...」、「我覺得不可能完全不知道」、「哇，真的好失望」、「自己也有很多錢，爲什麼還要遇到那樣的男人」、「形象一下子全沒了」、「現在出演的電視劇演員們怎麼辦... 應該有很多損失吧」等等。



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