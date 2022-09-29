具俊晔超浪漫广告♥ 「这是我酝酿20几年的情书，献给我心中的星星，我永远的小女孩」

明明是一支广告，但怎么让人流眼泪了QQ

「这是我酝酿了20几年的一封情书，献给我心中的星星，我永远的小女孩。」具俊晔昨晚在IG上发布了一支影片，从tag内容显见是支珠宝广告，但内容却无比真诚，让许多网友深受感动。

「那天，她冲向我、抱紧我的那一刻，我想我前世一定是拯救了地球，今生才能娶到她……」具俊晔韩语独白，娓娓道来与大S时隔24年后的再见面的心境，一句「我没那么多时间了，此生，我都会爱她胜过自己」，更透露自己多么想要抓紧剩下的光阴守护妻子大S。



「无论多少年过去，她在我眼中，都是24年前第一眼看见的少女模样，她永远是我的小女孩。」如同具俊晔在《刘QUIZ ON THE BLOCK》所说过，大S在他眼中仍是24年前相识的纯粹模样，两个人的爱情彷佛都没有被光阴消磨。



整支广告几乎都是具俊晔的单人影像，加上与大S牵绊24年的公开画面与相片，光是具俊晔的独白就令人动人不已。韩国媒体纷纷做为报导题材，台韩不少网友见此影片不约而同表示文案设计得好、内容让人「看哭了」，讨论留言如「影片很短，但为什么我流泪了」、「眼泪要流出来了」、「听到永远的少女哭了」，并祝福具俊晔与大S能长长久久幸福走下去。

▼广告片



▼大S随后也在限时动态转发影片，以及身边工作人员对广告的解读



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