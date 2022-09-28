朱宇宰跳〈Hype Boy〉引發熱議！韓網友：「彷彿即將退團男愛豆的舞姿」完成每個動作，但卻沒有靈魂 XD

近日，朱宇宰在自己的 Youtube 頻道上傳了 Cover 新人女團 NewJeans〈Hype Boy〉的舞蹈影片。

手長腳長的朱宇宰，雖然努力完成每個動作，只是看起來卻沒什麼靈魂 XD 還有網友在韓國論壇以「彷彿即將退團的男愛豆的舞姿」為標題，還放上直拍影片，引發熱烈討論，網友：「動作都做到了，但是沒有靈魂」、「即將退出的男團舞姿 哈哈哈哈」、「最後還會給粉絲們送福利」、「本來跳得很好，但是感覺故意跳得輕飄飄飄的感覺」、「標題真的太搞笑了，但是比想象中跳得好而慌張」、「那個在朱宇宰的立場上不是懶洋洋的，而是爲了下一個動作而忙得不可開」、「我懂那是什麼意思了」等等。

而模特出身的朱宇宰，近期出演不少綜藝節目，尤其是《Running Man》裡的出色表現圈粉無數，明明是腿長的高個，卻自爆很嬌弱，完全不能撕名牌，甚至為了保護眼睛戴了護目鏡登場；還有出演《全知干預視角》時他提到，每次在公司（YG）的大銀幕看到自己出現時，一定都會拍照，還說自己超會吃，結果食量超級小，在各大綜藝創造出不少名場面。



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