影帝級卡司全集合！宋康昊出道32年首度演出電視劇《三植叔叔》將加入卞約漢、李奎炯與徐賢宇！

電視劇《三植叔叔》將由出道以來首度挑戰電視劇演出的坎城影帝宋康昊出演，而最近更陸續傳出將與他共同合作的演員們，還包含了《韓山島海戰》卞約漢、《爭鋒相辯》李奎炯以及《分手的決心》徐賢宇！

《三植叔叔》描述在1960年代初期，生活動盪不安，三植叔叔（宋康昊飾）與金山這兩位男人的火熱慾望以及兄弟情義故事，所謂「即使在戰爭中也要吃滿一日三餐」，讓三植叔叔與菁英份子金山兩人身上所發生的愛情與信任，進而產生懷疑。目前共企畫了10集長度。而接到金山一角的提案人選，則是近年來也有許多大螢幕作品的演員卞約漢。



卞約漢近年來在大螢幕相當活躍，主演電影《攔截聲命線》與《韓山島海戰》票房表現不俗，更曾以《茲山魚譜》與同劇薛耿求共同入圍最佳男主角獎項。他在電視劇的表現則是從2014年的《未生》受到矚目，接下來演出了《六龍飛天》與《陽光先生》等，每一部作品都令觀眾們看見他演技上的蛻變。本次他將與宋康昊展現何種特別的Bromance也令人期待。



相信而看的演員李奎炯，則將飾演劇中的「姜成民」一角，設定為與金山對立的人物，將為本劇帶來緊張感。李奎炯在電視劇中不管是主演或是特別演出，總是表現出獨特的存在感，《Voice 4》中多重人格的大魔王、《Hi Bye我是鬼媽媽》中的國民老公、《機智牢房生活》中的吸毒犯小迷糊及《醫師耀漢》《秘密森林》到最近熱播中的《爭鋒相辯》，李奎炯更有不間斷的音樂劇演出，是演技無庸置疑的演員。



另一位演員徐賢宇，相信大家也在大小螢幕作品中時常看到他，他本次將在《三植叔叔》中演出「鄭韓民」一角。徐賢宇2010年由音樂劇出道，最近在電影《分手的決心》《南山的部長們》《獵魂者》等等都有精彩演出，近期即將上映的《政客誠實中2》也參與其中。電視劇他也演出了日前才播畢的《Adamas獵鑽緝凶》以及《惡之花》《我的大叔》等。期待《三植叔叔》中多位重量級的演員合作。

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