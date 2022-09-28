朱宇宰跳〈Hype Boy〉引发热议！韩网友：「彷佛即将退团男爱豆的舞姿」完成每个动作，但却没有灵魂 XD

近日，朱宇宰在自己的 Youtube 频道上传了 Cover 新人女团 NewJeans〈Hype Boy〉的舞蹈影片。

手长脚长的朱宇宰，虽然努力完成每个动作，只是看起来却没什么灵魂 XD 还有网友在韩国论坛以「彷佛即将退团的男爱豆的舞姿」为标题，还放上直拍影片，引发热烈讨论，网友：「动作都做到了，但是没有灵魂」、「即将退出的男团舞姿 哈哈哈哈」、「最后还会给粉丝们送福利」、「本来跳得很好，但是感觉故意跳得轻飘飘飘的感觉」、「标题真的太搞笑了，但是比想象中跳得好而慌张」、「那个在朱宇宰的立场上不是懒洋洋的，而是爲了下一个动作而忙得不可开」、「我懂那是什么意思了」等等。

而模特出身的朱宇宰，近期出演不少综艺节目，尤其是《Running Man》里的出色表现圈粉无数，明明是腿长的高个，却自爆很娇弱，完全不能撕名牌，甚至为了保护眼睛戴了护目镜登场；还有出演《全知干预视角》时他提到，每次在公司（YG）的大银幕看到自己出现时，一定都会拍照，还说自己超会吃，结果食量超级小，在各大综艺创造出不少名场面。



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