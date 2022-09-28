Disney+《人生勝利組》「陸星材」憑魔法金湯匙，夢想成真！扭轉命運三大看點 !

改編經典人氣好評網漫「金湯匙」的《人生勝利組》在上週一播出，就創下收視5.4%的好成績，第二集一播出，收視再上漲至7.4%，快節奏的奇幻劇情，讓劇迷們很想快點知道後續的劇情發展！ 如果可以讓你重新選擇，你想過上怎樣的人生？



劇情講述，身為土湯匙出身的「陸星材」偶然在一位神秘的老婆婆手中用三萬韓元買下能夠交換父母的金湯匙，並且只要使用它在別人家中吃三次飯，就能夠與對方交換父母。

退役後第一部作品，備受矚目的「陸星材」演技更加純熟，在第一、二集中的表現讓網友大讚並表示非常期待後續的劇情發展。以下千萬別錯過此劇的三大看點！

看點1：為了擺脫貧窮，「陸星材」出賣靈魂及父母，憑著神秘金湯匙，變成富二代？



劇中「陸星材」飾演的李承天，是身價負四億的超級土湯匙，在經歷了與他同為土湯匙的好友一家因龐大債務而選擇自殺的悲傷，而後又不斷遭受學校富家子弟的霸凌，總是忍氣吞聲的他，究竟是因為什麼原因，讓他決定要擺脫命運，抱著姑且一試的想法，使用金湯匙在班上最富有的同學家中吃三次飯，交換父母與人生？好不容易成為富二代的他，又是怎麼樣報復那些霸凌他的人？甚至還想在暗中偷偷的想資助原本的親生父母？劇中「陸星材」精湛演技完美掌控身份的轉變，讓觀眾在觀看的過程，不知不覺跟著投入，不禁好奇之後的劇情到底會如何繼續發展！



看點2：被交換身份的「李鍾元」，要如何展開突然從富有變成貧窮的新生活？



除了使用金湯匙交換身份的人知道，其他人都會因其魔法改變腦中的記憶。而被交換身份的「李鍾元」飾演韓國富家豪門子弟「黃泰勇」，當金湯匙的魔法發生後，從數億身價富二代瞬間直落負債四億貧二代，這巨大的人生轉變，他會選擇怎樣的方式活下去？喜愛漫畫、渴望家庭溫暖的他，在不可思議的身分轉換後，過著貧窮的生活的他反而更加幸福？小編實在非常期待後續他與陸星材的劇情發展啊！

看點3：劇中反映存在於韓國庸俗的社會階級制度寫照

校園中的富二代依照家中的財力做為勢力的排名，就好比對照金湯匙→銀湯匙→銅湯匙→土湯匙依序分類排列，黃泰勇(李鐘元 飾)貴為富二代中之首，身家勢力不容小覷，仗勢欺人的富惡霸、校長老師都對他畢恭畢敬。以最經典的「校園霸凌」議題延伸出的韓國社會湯匙理論階級寫照，如同片頭所說的「平等只存在於教科書中」，現實是「天秤永遠傾向金錢勢力的一方」，努力活著不如努力投胎。



第二集中後段出現，使用金湯匙改變身份可以反悔的時刻分別是：1個月、1年、10年，究竟「陸星材」將會如何利用富二代的身份，翻轉自己的人生？其中又會付出什麼樣子的代價？以及他最終會選擇反悔變回土湯匙身份嗎？劇中的二位女主角，羅珠熙(鄭彩娟 飾)及吳如真(妍雨 飾)劇情支線也在稍稍展開中，更精彩的故事內容，大家一起跟著小編來期待吧！





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