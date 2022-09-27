終於看到姜河那、河智苑的合照！KBS《謝幕》陸續公開高斗心、權相佑等劇照

河智苑繼2019年《巧克力》後終於有新作品！

將接檔《依法相愛吧》於下月（10月）迎來首播的KBS 2TV新月火劇《謝幕》，由高斗心、姜河那、河智苑、成東鎰、權相佑等人主演。描述從北韓來的奶奶，因時日無多而希望實現人生的最後願望，一位男子扮演她歸順的孫子，以及與這齣劇交織的人們所共同訴說的故事。

▲高斗心飾演「慈金順」，她是韓國數一數二「樂園酒店」的創始人兼總裁。經歷朝鮮戰爭與丈夫、孩子的分離後，一邊經營酒店、一邊等待兩人的歸來。

▲姜河那飾演「劉在憲」，是一位舞台劇演員。生活雖然匱乏，但擁有積極樂觀的性格。為了實現罹癌的慈金順的心願，而扮演她的孫子。

▲河智苑飾演「朴世妍」，是慈金順的孫女。雖然是「財閥繼承女」，但她也是從基層開始做起，才當上「樂園酒店」的總經理。

▲權相佑飾演「裴東濟」，大型財閥集團的繼承者。膽大妄為，完全不考慮他人的感受，毫不猶豫地表露自己的想法。即使可能被批評為「沒禮貌」，但是他的話中有著堅定的邏輯和確信，讓人信服，絕不會被罵成「胡說」或是「不像話」。

▲男模出身、曾出演《柏青哥》的盧相鉉，則飾演「利文成」，是一位神秘人物。

▲另外，姜河那與河智苑的對手戲無疑是劇中一大亮點，粉絲們相當期待兩人的火花。

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