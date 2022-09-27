LE SSERAFIM的Cody把大學校服改造成舞台表演服，令人直呼：很想要一件啊！

看完也好想要一件，可以開放販售嗎？

女團LE SSERAFIM來勢洶洶席捲校園！數日前首次登上延世大學舞台表演的她們，超高人氣讓校園現場擠的水洩不通，一連數首歌曲更是讓現場氣氛嗨到最高點，應援聲超級熱烈，簡直快把現場掀了！



台下粉絲揮舞螢光棒的畫面好美～感覺女孩們的心情因此也很興奮呢！大家都又叫又跳的～



除了表演之外，LE SSERAFIM這次的表演服也是討論焦點。原來為了展現學校氛圍，成員分別穿上了不同款式的大學校服，將改良後的版本作為此次演出服裝，整體看來和諧又亮麗，很有青春校園風格！這樣極富創意的登台造型在社群上被瘋狂討論轉傳。Cody將簡單經典的數件大學校服，經過拼接剪裁，打造出富有流行元素的專屬大學舞台服，真的超用心的啊！台下學生看到一定很感動！也讓人回憶起學生時光了～



作為今年出道的新星女團，LE SSERAFIM一直以來話題不間斷，從推出出道作《FEARLESS》後，近日將再以《ANTIFRAGILE》回歸歌壇，之前載著專輯卡車的消息被流出後，大家就引頸期盼著她們的回歸，這也是LE SSERAFIM首度以五人形式推出的專輯。光是預告就能感覺到新作品的帥氣girl crush氣息！



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