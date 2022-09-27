《青春MT》朴寶劍鯨吞白飯「吃播」超治癒！金裕貞自爆曾拍攝時撞鬼嚇壞黃寅燁XD

要數近月最具話題的韓國綜藝，《青春MT》絕對榜上有名！

節目由金成允導演擔任製作人，號召他曾執導過的三部電視劇、合共十五位演員，包括朴敘俊、池昌旭和朴寶劍等人共同出演，史詩級的參與陣容不但堪稱歷代最強，韓流巨星曝光私生活的場面也是綜藝史上難得一見！近日「國民妹妹」金裕貞便在節目上大談撞鬼經，嚇得黃寅燁「瞳孔地震」！

早前十五位演員重新分組，隨即開車前往「試膽大會」，期間金裕貞自爆曾經在拍戲時撞鬼：「《擁抱太陽的月亮》有巫女們的戲份，那天拍攝結束後正準備離開，看見穿著巫女服的演員站在很遠的對面，我心裡想著『看來他們是來拍攝啊，一會要去打招呼。』結果到了那裡卻沒有人，原來那天根本沒有巫女們的戲份。」



此時朴寶劍發現一旁的黃寅燁嚇得不時吞口水，還死命抓緊安全帶，場面搞笑！



稍後黃寅燁更被點名到荒廢學校取回指定物品，怕鬼的他不時懇求扮鬼的工作人員網開一面，令朴敘俊和朴寶劍不禁直呼可愛。



除了黃寅燁的反差萌，朴寶劍的「吃播」畫面也是一大看點！有粉絲更紀錄了人稱「飯寶劍」的朴寶劍在短短數小時內暴風攝入四大塊西瓜、大量果仁，以及數碗白飯；而他因為輸掉遊戲無法吃肉時，不但即時扁嘴、還以「小鹿眼睛」盯緊燒肉，表情萌爆！



其實朴寶劍曾坦承「吃」在他的生命裡非常重要，近日他開直播與網民互動，也自爆事前吃了四個三文治、一杯辣炒年糕和八條炸紫菜飯卷，堪稱韓國影視圈「大胃男神」！



《青春MT》是一部以韓國演員為主的綜藝節目，十五位人氣演員除了參與各種集體遊戲增進感情，也藉著遠離煩囂的小旅行，累積新的友情和緣分，節目逢星期五在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可足本重溫一眾演員的話題作包括《雲畫的月光》、《擁抱太陽的月亮》和《便利店新星》等，煲盡精彩韓劇。

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