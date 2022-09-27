终於看到姜河那、河智苑的合照！KBS《谢幕》陆续公开高斗心、权相佑等剧照

河智苑继2019年《巧克力》后终於有新作品！

将接档《依法相爱吧》於下月（10月）迎来首播的KBS 2TV新月火剧《谢幕》，由高斗心、姜河那、河智苑、成东镒、权相佑等人主演。描述从北韩来的奶奶，因时日无多而希望实现人生的最后愿望，一位男子扮演她归顺的孙子，以及与这出剧交织的人们所共同诉说的故事。

▲高斗心饰演「慈金顺」，她是韩国数一数二「乐园酒店」的创始人兼总裁。经历朝鲜战争与丈夫、孩子的分离后，一边经营酒店、一边等待两人的归来。

▲姜河那饰演「刘在宪」，是一位舞台剧演员。生活虽然匮乏，但拥有积极乐观的性格。为了实现罹癌的慈金顺的心愿，而扮演她的孙子。

▲河智苑饰演「朴世妍」，是慈金顺的孙女。虽然是「财阀继承女」，但她也是从基层开始做起，才当上「乐园酒店」的总经理。

▲权相佑饰演「裴东济」，大型财阀集团的继承者。胆大妄为，完全不考虑他人的感受，毫不犹豫地表露自己的想法。即使可能被批评为「没礼貌」，但是他的话中有著坚定的逻辑和确信，让人信服，绝不会被骂成「胡说」或是「不像话」。

▲男模出身、曾出演《柏青哥》的卢相铉，则饰演「利文成」，是一位神秘人物。

▲另外，姜河那与河智苑的对手戏无疑是剧中一大亮点，粉丝们相当期待两人的火花。

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