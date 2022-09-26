[分集劇情]《精神教練諸葛吉》鄭宇成為正式國家隊心理教練！「知道結局與看見結局是不一樣的」李瑜美漸卸下心防！（EP3－4）

[有雷]《精神教練諸葛吉》揭開韓國體育界黑幕的劇情令人震撼，而無論如何總是逃不過挨打的體育選手們，獎牌背後有多少辛酸。鄭宇在大眾面前揭開滑冰教練吳達成對選手的暴行，選手們與家長們卻依舊敢怒不敢言。鄭宇通過面試正式錄取國家對心理教練，昔日仇人權律似乎將與他共同作戰！

以下為防雷線



《精神教練諸葛吉》諸葛吉（鄭宇飾）雖然因老友請託硬著頭皮協助其妹妹車佳乙（李瑜美飾）走出低潮，但依舊無法獲得佳乙真心信任。最後一場3000公尺長距離滑冰決賽在即，佳乙負傷卻改變戰略，讓教練的戰術險些失效，但最後她仍遭到推擠而摔到場邊，已無望成為國家代表卻仍滑到終點，因為諸葛吉曾說「知道結局與看見結局是不一樣的」，已知結局卻依舊勇往直前走到終點，才是真正的勇者。



決賽時有一位選手趙智英，被教練策略性安排不出賽，諸葛吉覺得事有蹊蹺，出動了團隊進行蒐證，發現趙智英腿部負傷是假的，並且父母還賄賂教練以及簽署放棄決賽的文件。諸葛吉在公布國家代表成員的記者會上直接揭露，而趙智英選手也不忍了，直接指證教練對她暴力相向，以及自己並非自願放棄決賽，現場一片譁然，教練吳達成也必須接受調查。趙智英遭取消資格而讓車佳乙得以候補資格進入國家隊。



不過內部仍官官相護，諸葛吉前輩具泰萬（權律飾）看盡了期間用錢擺平的所有事情，以及大家對運動選手出身的他也相當不尊重，他透過面試任用諸葛吉成為正式國家隊心理教練，而似乎將與他同一陣線揭露體壇不正之風。選手們以及家長們都因大賽在即而不敢更換教練，只好簽下支持教練繼續訓練大家的同意書，僅有車佳乙沒有簽名。不過調查過程中，滑冰主將吳善雅也提出教練的暴力行為，協會為保護舉報人而匿名調查。



車佳乙向隊友吳善雅釋出善意，表達自己仍希望在場上擁有可敬的對手，也終於打從心底認同諸葛吉的專業，逐漸卸下了心防。游泳金牌名將李戊傑回歸選手村，原因不明，他希望過上與世隔絕的生活。不過諸葛吉團隊卻發現他似乎在服用禁藥，於是諸葛吉自願擔任李戊傑的專屬心理教練，第二段選手故事即將展開。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞