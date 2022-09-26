《青春MT》池昌旭反差超大！在車上被蟲子嚇到大聲尖叫 VS 紙巾著火帥氣救火

《青春MT》EP.4由於「試膽大會」必須選出最後一名的隊伍進行懲罰，最後由朴敘俊＆劉慶秀（藍隊隊長池昌旭已經玩過）進行對決。

結果...朴敘俊完全不怕，很認真的在尋找豁免券，讓要嚇他的鬼都不知所措；而劉慶秀則是超級害怕，時間還沒到就逃出澡堂，還被鬼抓回去，兩人形成鮮明的對比 XD 最後藍隊只抽到一張豁免券，懲罰是準備明天的早餐。



準備回住宿時，車上突然出現一隻巨型飛蛾，權娜拉嚇到大聲尖叫，坐在後面的池昌旭也是，車門關上後，他剛好與鄭振永對到眼，讓他有點不好意思：「我有點丟臉啊！」池慧元：「前輩你剛剛的反應怎麼回事？比起鬼更害怕蟲子啊！」池昌旭：「畢竟蟲子是真實存在！」旁邊的金寶侖也說：「其實我沒看見蟲子，但是因為前輩...嚇了一跳。」



隔天藍隊早起幫大家準備早餐，池昌旭＆劉慶秀負責煮湯，兩人一開始還沒開火就一直攪拌！之後旁邊的紙巾還不小心著火，池昌旭反應很快地抓起紙巾滅火，並說著：「冷靜！冷靜！各位～在下廚時，要注意用火！」跟昨天看到蟲子大聲尖叫超反差（笑）！



最後分成了活動組＆韓屋組進行旅遊，而安普賢也到了，再玩滑索時黃寅燁又錄了影音信給粉絲們 XD 下集預告中，安普賢還問朴寶劍要不要幫他壓住蘇子葉，果然好看的永遠在下一集啊！



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