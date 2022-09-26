[分集劇情]《千元律師》眼見為憑！南宮珉法庭妙招連發掌握全場！菜鳥金智恩吞敗訴求收留！（EP2）

[有雷]《千元律師》南宮珉首場精彩法庭戲令人驚呼連連，拿著一個空空如也的木盒當證據，要求遵從「無罪推定原則」，成功勝訴為嫌犯洗清冤屈。金智恩迎來律師實習生活，卻被身為集團代表的爺爺要求與她眼中的「瘋子律師」南宮珉共事兩個月！

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《千元律師》一位擁有四次偷竊前科紀錄的委託人，因眾人的既定印象而在審判中處於劣勢。千智勳（南宮珉飾）在法庭上拿出了一個空盒子，說這是所謂的證據，換句話說就是沒有證據能推論被告有罪，並且主張被告在遭到勸誘或脅迫之下寫下了自白書。千智勳也請原告站在法庭中央，與他問話的過程中，原告的皮夾就這樣落入了嫌疑人的手裡！千智勳證明的點是，被告是小偷中的高手，又如何會讓自己在作案過程中被逮？原告連清醒時都會被偷皮夾，酒醉時的他豈不是更好下手？



千智勳漂亮地打贏這場官司，除了被告無罪釋放外，還能得到相當金額的刑事補償金，支付女兒所積欠的醫藥費用。白瑪麗（金智恩飾）最終也決定不再上訴承認自己的誤判。白瑪麗的爺爺（李德華飾）也參與了庭審，更要求孫女必須在千智勳的事務所實習滿兩個月，才能進自家的法律事務所上班。



白瑪麗來到髒亂不堪的辦公室，加上被千智勳一眼看清來意，完全拉不下臉來說自己要在此地實習，甚至千智勳也並不願意答應這個要求。白瑪麗仍不放棄，雖然之前自己曾批評千律師又瘋又奇怪，但仍然認命地前來把辦公室打掃乾淨，還協助千智勳演了一齣戲，解決附近居民的小小鳥事，也主動參與公益諮詢服務，看來已經開始相當用心融入這個團隊！



一位小男孩因看不慣擔任社區警衛的爺爺，每天遭到特定住戶頤指氣使的對待，甚至說爺爺刮花了他的名車向爺爺要求賠償！小男孩找上了千智勳，而爺爺擔心自己工作崗位不保而選擇忍氣吞聲，此時千智勳一群人直接目睹這位囂張跋扈的住戶，連車都故意不好好的停，態度令人厭惡。千智勳為了重現爺爺被指控刮花他車子的場面，拿了台推車，依照車主的指示推出去，想不到整個車頭都大崩壞了！令所有人再度傻眼的千律師，本次指定由白瑪麗擔任自己的律師，這也是她能否得到實習機會的關鍵！白瑪麗能像千智勳一樣出奇招嗎？



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