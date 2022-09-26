[分集剧情]《精神教练诸葛吉》郑宇成为正式国家队心理教练！「知道结局与看见结局是不一样的」李瑜美渐卸下心防！（EP3－4）

[有雷]《精神教练诸葛吉》揭开韩国体育界黑幕的剧情令人震撼，而无论如何总是逃不过挨打的体育选手们，奖牌背后有多少辛酸。郑宇在大众面前揭开滑冰教练吴达成对选手的暴行，选手们与家长们却依旧敢怒不敢言。郑宇通过面试正式录取国家对心理教练，昔日仇人权律似乎将与他共同作战！

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《精神教练诸葛吉》诸葛吉（郑宇饰）虽然因老友请托硬著头皮协助其妹妹车佳乙（李瑜美饰）走出低潮，但依旧无法获得佳乙真心信任。最后一场3000公尺长距离滑冰决赛在即，佳乙负伤却改变战略，让教练的战术险些失效，但最后她仍遭到推挤而摔到场边，已无望成为国家代表却仍滑到终点，因为诸葛吉曾说「知道结局与看见结局是不一样的」，已知结局却依旧勇往直前走到终点，才是真正的勇者。



决赛时有一位选手赵智英，被教练策略性安排不出赛，诸葛吉觉得事有蹊跷，出动了团队进行搜证，发现赵智英腿部负伤是假的，并且父母还贿赂教练以及签署放弃决赛的文件。诸葛吉在公布国家代表成员的记者会上直接揭露，而赵智英选手也不忍了，直接指证教练对她暴力相向，以及自己并非自愿放弃决赛，现场一片哗然，教练吴达成也必须接受调查。赵智英遭取消资格而让车佳乙得以候补资格进入国家队。



不过内部仍官官相护，诸葛吉前辈具泰万（权律饰）看尽了期间用钱摆平的所有事情，以及大家对运动选手出身的他也相当不尊重，他透过面试任用诸葛吉成为正式国家队心理教练，而似乎将与他同一阵线揭露体坛不正之风。选手们以及家长们都因大赛在即而不敢更换教练，只好签下支持教练继续训练大家的同意书，仅有车佳乙没有签名。不过调查过程中，滑冰主将吴善雅也提出教练的暴力行为，协会为保护举报人而匿名调查。



车佳乙向队友吴善雅释出善意，表达自己仍希望在场上拥有可敬的对手，也终於打从心底认同诸葛吉的专业，逐渐卸下了心防。游泳金牌名将李戊杰回归选手村，原因不明，他希望过上与世隔绝的生活。不过诸葛吉团队却发现他似乎在服用禁药，於是诸葛吉自愿担任李戊杰的专属心理教练，第二段选手故事即将展开。



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