雖然是大明星，但是很「社恐」！IU 看 show 旁邊都是不認識的人，讓她滿臉不安又尷尬！

IU 日前才完成《The Golden Hour:在橙色太陽下》演唱會,緊接接著她也飛往米蘭參加時裝周行程。

在 Gucci Show 現場, IU 旁邊都坐著都是外國人,使她顯得侷促不安,尷尬寫滿臉。這時...旁邊的人跟她打了招呼,IU 也回:「I’m IU.nice to meet you」。

"I'm IU, nice to meet you" my introvert baby she's so cute hhh