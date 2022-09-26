雖然是大明星，但是很「社恐」！IU 看 show 旁邊都是不認識的人，讓她滿臉不安又尷尬！

IU 日前才完成《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會，緊接接著她也飛往米蘭參加時裝周行程。

在 Gucci Show 現場， IU 旁邊都坐著都是外國人，使她顯得侷促不安，尷尬寫滿臉。這時...旁邊的人跟她打了招呼，IU 也回：「I’m IU.nice to meet you」。

“I’m IU, nice to meet you” my introvert baby she’s so cute hhh pic.twitter.com/rZHvagg0j3 — daph (@babiejieun) September 23, 2022

而這尷尬又可愛的畫面也在推特瘋傳，粉絲們更紛紛表示：「雖然是大明星，但是很社恐」、「隔著螢幕都感覺緊張」、「用微笑掩飾緊張的樣子 哈哈哈」、「彷彿看到了我自己」、「李滿月社長竟然社恐」、「他們看起來都很緊張，但每個人都想互相交談」、「IU的OS：救救我啊！太尷尬了」等等。



另外，今年8月也出 IU 將出演《未生》、《我的大叔》金元錫導演，與《三流之路》、《山茶花開時》林尚春編劇聯手推出的新劇《人生》，這是一部將可愛的少女和少年的一生，以四季朦朧詮釋的作品。而 IU 方面則回應：「正在討論中！」期待可以快點演員 IU 回歸啦～



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