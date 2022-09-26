虽然是大明星，但是很「社恐」！IU 看 show 旁边都是不认识的人，让她满脸不安又尴尬！

IU 日前才完成《The Golden Hour：在橙色太阳下》演唱会，紧接接著她也飞往米兰参加时装周行程。

在 Gucci Show 现场， IU 旁边都坐著都是外国人，使她显得局促不安，尴尬写满脸。这时...旁边的人跟她打了招呼，IU 也回：「I’m IU.nice to meet you」。

“I’m IU, nice to meet you” my introvert baby she’s so cute hhh pic.twitter.com/rZHvagg0j3 — daph (@babiejieun) September 23, 2022

而这尴尬又可爱的画面也在推特疯传，粉丝们更纷纷表示：「虽然是大明星，但是很社恐」、「隔著萤幕都感觉紧张」、「用微笑掩饰紧张的样子 哈哈哈」、「彷佛看到了我自己」、「李满月社长竟然社恐」、「他们看起来都很紧张，但每个人都想互相交谈」、「IU的OS：救救我啊！太尴尬了」等等。



另外，今年8月也出 IU 将出演《未生》、《我的大叔》金元锡导演，与《三流之路》、《山茶花开时》林尚春编剧联手推出的新剧《人生》，这是一部将可爱的少女和少年的一生，以四季朦胧诠释的作品。而 IU 方面则回应：「正在讨论中！」期待可以快点演员 IU 回归啦～



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