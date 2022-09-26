引渡亡者的死神遇到末流大學的醫生！金正賢&林秀香確定合作新劇《木偶的季節》，近期已開拍

《木偶的季節》講的是每隔99年就為懲罰人類而來到陽間的死神木偶，遇到擁有神秘能力的醫生「韓季節」之後，作為出診醫生工作的奇幻浪漫故事。

金正賢飾演黃泉路上性格孤僻的引導者「木偶」。 木偶因得罪造物主而成為「陰間神」，被迫在陰間引導心有未解之結的亡者，在陽間附身於長相與自己一模一樣的人類體內、找出人渣們並進行擊殺。 他承受無盡浩劫的原因仍是懸念，這一次附身到人類「都鎮宇」身上，是否能結束自己被詛咒的生活呢？



林秀香飾演女主角「韓季節」，畢業於全國倒數第一的醫科大學。 她小時候就失去母親，身邊的親人只有弟弟，在這個只重視名門大學醫生的社會上受盡冷眼，自信心也越來越弱。 這時遇到了有生以來第一個站在她這一邊的人——都鎮宇，令她的日常發生巨大變化。



《木偶的季節》由《壞刑警》編劇姜伊賢、許俊宇與《Alice》《重逢的世界》《美女孔心》導演白秀燦及《請確認活動吧》導演金勳智聯手打造。 目前已經在拍攝中，播出日期尚未公開。

小編最後補充一下「木偶」的含義，標題裡的「꼭두」不是普通的木偶，而是特指韓國傳統靈車上裝飾的人形或動物、植物形木雕。 這些木偶不會與亡者一同下葬（即不是陪葬品），而是作為靈車的一部份，在亡者前往死後世界的路上提供保護、侍從、緩解不安與悲傷的功能，體現出生者對亡者的與體貼安慰。 劇中的「木偶」究竟是什麼樣的設定，就要等臨近開播才知道啦！

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