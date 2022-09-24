韓網友眼中的各國Kpop粉絲特點！中日美對應不同彩票，東南亞則是「難以變現的長期股票」

近日有韓國網友分享貼文，以偶像粉絲的立場對各個國家地區的粉絲做出不同比喻，引起不少共鳴。

這名網友表示，中國粉絲很像樂透，因為一旦中獎就能立刻創造出巨大的收益。



日本粉絲則像年金福券（*韓國一種分20年領取獎金的彩票），因為他們忠誠度極高，而且從十幾歲到五十幾歲都有看公演的文化，所以一旦抓住日本粉絲的心，就可以在相當長的時間裡獲得穩定的日元收入保障。



美國粉絲就像Power Ball（*美國境內發行的彩票），優點是一旦中獎就超級大發，但缺點是非常難中XD



東南亞粉絲就像一直呈現上升趨勢的長期投資股票，其實沒辦法轉換成現金或物品，即便舉辦公演也要規模非常大才能盈利。 但是他們會在網上生產大量聲音、維持Kpop在海外粉絲群體中的話題性、在YouTube增加瀏覽量、參與各種投票，總之是幫助Kpop組合在海外提高知名度的最重要人群。



Photo by Yiorgos Ntrahas on Unsplash



還有人補充了韓國粉絲的特點：就像月薪一樣，雖然只靠這個很難大發，但必須要有才能安心。而如果沒有月薪作為基礎的話，樂透和Power Ball之類的想都不要想。



韓國網友紛紛對這些比喻表示讚同：「東南亞粉絲時不時會給一些壓力，這一點也跟股票很像」、「中國粉絲真的買超多專輯」、「中國粉絲也很長情，但他們更集中於支持成員個人」、「論賺錢還是日本，因為演唱會和周邊的收入更高」。

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