【Tudum Korea】Netflix公開多部電視劇第2季的消息！宋慧喬《黑暗榮耀》、金裕貞《20世紀少女》等也將與觀眾們見面

Netflix通過「Tudum Korea」公開多部原創劇集的預告，更包含各種第2季的消息！

「Tudum Korea」由崔珉豪、趙怡賢主持，帶領觀眾們一窺新作品的面貌。

▲《紙房子：韓國篇2》：

有「天才駭客」之稱的里約（李玹雨 飾）發現一則驚人的秘密，是北韓大尉車武弈（金盛吳 飾）處死自己同胞的影片，以此預告第2季即將回歸。



▲《閃耀國度》：崔珉豪、蔡秀彬等主演

四名好友追隨時尚界菁英築夢逐夢，周旋於高壓工作、愛情難題和五光十色的都市夜生活。



▲《20世紀少女》：金裕貞、邊佑錫等主演

電影以1999年、20世紀的最後一年為背景，描述17歲女生們的友誼和初戀。



▲《命定之人》：金英光等主演

一樁兇殺案圍繞約會軟體「Somebody」所發生，開發者「Some」和她的朋友們與可疑人物「尹吾」扯上關聯，為驚悚推理劇。



▲《黑暗榮耀》：宋慧喬、李到睍等主演

描述一位女子在痛苦與暴力的陰影下長大成人，隨後展開精心策劃的復仇大計。



▲《天外謎蹤》：全余贇（全汝彬）、林珍娜等主演

一名年輕女子在男友人間蒸發後，和一位幽浮迷聯手調查真相，卻意外發現一樁瘋狂的陰謀。

▲《D.P：逃兵追緝令》、《Sweet Home》、《殭屍校園》、《地獄公使》等都將推出第2季

▲最近以《魷魚遊戲》拿下「艾美獎」之「最佳男主角獎」的李政宰，也將以第2季回歸。黃東赫導演感謝全世界的觀眾們給予熱愛，並公開劇中李炳憲未公開片段。

▲記得打開CC中文字幕，小編最期待金裕貞的《20世紀少女》，滿滿的復古感和青春少女戀愛的氣息，能夠喚起久違的「戀愛細胞」吧～

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