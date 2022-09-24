【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：這週有很多新劇開播，你們準備好了嗎？

這星期有６部新劇開播，就是《戀愛的季節》、《爭鋒相辯》、《月水金火木土》、《千元律師》、《人生勝利組》（金湯匙）及《The Empire：法之帝國》，大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（九月）第３週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──KBS《說出你的願望》：9（播至第１４集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.2──KBS《依法相愛吧》：7.7（播至第６集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.3──tvN《小女子》：7.5（今晚播出第７集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.3──Netflix《毒梟聖徒》：7.5（共６集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.5──tvN《Blind》：6.7（今晚播出第４集）

【台灣由愛奇藝國際版、LINE TV、中華電信MOD、Hami Video播出】

NO.6──ENA《Good Job》：6.4（播至第１０集）

【台灣由iQIYI、LINE TV、遠傳friDay影音、Hami Video播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.7──tvN《月水金火木土》：6（播至第２集）

【台灣由中華電信MOD和Hami Video平台；香港由Prime Video平台播出】

NO.8──Kakao TV《偶然的田園日記》：5.9（播至第９集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.9──TVING《螞蟻在燃燒》：4.9（共１２集）

【香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.10──tvN《精神教練諸葛吉》：4.7（播至第４集）

【香港由黃Viu煲劇平台播出】

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