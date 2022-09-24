韩网友眼中的各国Kpop粉丝特点！中日美对应不同彩票，东南亚则是「难以变现的长期股票」

近日有韩国网友分享贴文，以偶像粉丝的立场对各个国家地区的粉丝做出不同比喻，引起不少共鸣。

这名网友表示，中国粉丝很像乐透，因为一旦中奖就能立刻创造出巨大的收益。



日本粉丝则像年金福券（*韩国一种分20年领取奖金的彩票），因为他们忠诚度极高，而且从十几岁到五十几岁都有看公演的文化，所以一旦抓住日本粉丝的心，就可以在相当长的时间里获得稳定的日元收入保障。



美国粉丝就像Power Ball（*美国境内发行的彩票），优点是一旦中奖就超级大发，但缺点是非常难中XD



东南亚粉丝就像一直呈现上升趋势的长期投资股票，其实没办法转换成现金或物品，即便举办公演也要规模非常大才能盈利。 但是他们会在网上生产大量声音、维持Kpop在海外粉丝群体中的话题性、在YouTube增加浏览量、参与各种投票，总之是帮助Kpop组合在海外提高知名度的最重要人群。



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还有人补充了韩国粉丝的特点：就像月薪一样，虽然只靠这个很难大发，但必须要有才能安心。而如果没有月薪作为基础的话，乐透和Power Ball之类的想都不要想。



韩国网友纷纷对这些比喻表示赞同：「东南亚粉丝时不时会给一些压力，这一点也跟股票很像」、「中国粉丝真的买超多专辑」、「中国粉丝也很长情，但他们更集中於支持成员个人」、「论赚钱还是日本，因为演唱会和周边的收入更高」。

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