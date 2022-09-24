认识这位小鲜肉！《今日的网漫》申大陆＝《依法相爱吧》裴俊，能忧郁又能开朗，演技受赞许

认识这位小鲜肉！《今日的网漫》申大陆＝《依法相爱吧》裴俊，能忧郁又能开朗，演技受赞许

韩剧   2022年9月24日   星期六15:25   草莓   1

（封面图源：黄viu煲剧平台@《今日的网漫》&《依法相爱吧》截图）

申大陆演技真的太惊艳！！不知道裴俊会不会有更多戏份？

刚完结的电视剧《今日的网漫》，以及播出中的《依法相爱吧》，都能看见一个熟悉的面孔，不晓得有没有观众发现呢？

《今日的网漫》花不少篇幅叙述新人漫画家「申大陆」的故事，描述申大陆受漫画编辑温心（金世正 饰）青睐并培养成高人气漫画家。在这期间他跨越社交障碍，也习得更精致的人物表情绘法，更化解了童年以来因母亲造成的阴影。
（图源：SBS《今日的网漫》官方剧照）

金道勋诠释申大陆，一系列的情绪转折、人物成长，他的表现颇受好评，尤其是忧郁、压抑到最后忍不住爆发，还有他哀怜的苦求救命绳索温心。
（图源：黄viu煲剧平台@《今日的网漫》截图）

▼申大陆哀求温心，金道勋飙演技经典片段

金道勋在《依法相爱吧》倒阳光多了，宛如《今日的网漫》结局改头换面后的续篇。他在《依法相爱吧》扮演乐天性格的金宥利（李世荣 饰）旗下咖啡厅「Law Café」工读生，与男女主角金宥利和金正浩（李升基 饰）有相当多搞笑互动。
（图源：黄viu煲剧平台@《依法相爱吧》截图）

更早之前，金道勋还主演过《有目标了》演出「赵允浩」一角，和金欢熙扮演的女主角李素贤诠释青春爱情故事，颇受观众欢迎。
（图源：MBC《我有目标了》官方剧照）（图源：MBC《我有目标了》官方剧照）

1998年出生的金道勋年仅24岁，青少年时期就开始在各大网路剧、电视剧及电影露脸，如《医生耀汉》、《没有脸孔的老大》系列电影，直至今年在《今日的网漫》表现被评价「演技爆发力十足」，或许我们还能期待他更多表现？《依法相爱吧》会有他更多表现内容吗？一起期待之。
（图源：SEM CONPANY官网截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
  • 上一部看到他 是在黑洞裡飾演壞學生 他真的很棒欸👏👏👏
    55分前
在Facebook上的留言
主页 » 韩剧 » 认识这位小鲜肉！《今日的网漫》申大陆＝《依法相爱吧》裴俊，能忧郁又能开朗，演技受赞许
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手