【Tudum Korea】文世勳X申芝燕於《單身即地獄2》預告中重逢，劉在錫X李光洙X金軟景共同主持《韓國 No.1》

Netflix除了擁有多樣題材的影劇作品，也積極投入綜藝節目的製作！



Netflix今日（24日）稍早通過「Tudum Korea」公開多部原創劇集的預告，更包含各種第2季的消息！宋慧喬、金裕貞等都將回歸小螢幕，引發世界各地的劇迷們期待。除此之外，Netflix還將推出3檔綜藝節目，通過預告讓觀眾們先睹為快！



▲《單身即地獄2》：

第1季出演者文世勳和申芝燕重返「地獄島」，回顧錄製節目時的點點滴滴。他們帶領觀眾們參觀第2季「地獄島」的配置，設備和環境看起來升級了，出演者們應該更能專注於「戀愛」。從「出演者」變成「觀眾」，文世勳和申芝燕約定好第2季播出後，要告訴彼此自己支持哪對CP。

▲《體能之巔：百人大挑戰》

百位選手將在終極生存遊戲中競爭，節目將探索「最完美的身材」為何。



▲《韓國 No.1》：劉在錫、李光洙、金軟景共同主持

三位主持人尋找「韓國No.1」的匠人，體驗各種傳統勞動，毫無保留地揮灑體力和精神力、努力成為當天的No.1。

▲貼心提醒：記得打開CC字幕，就可以先感受《韓國 No.1》主持人們的化學反應！

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