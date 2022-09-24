李泳知擔任《音樂銀行》一日MC，網友：「PD耳朵保險了嗎？」

音量注意！！！李泳知來襲！

Rapper 李泳知的主持能力在網路節目《雖然沒準備什麼菜》裡展露無遺，不只蒐羅許多大明星來到節目，無敵的綜藝效果也締造超多名場面。而昨天她和IVE成員張員瑛搭檔主持節目《音樂銀行》，消息一出就掀起廣大波瀾！一開始員瑛先介紹李泳知出場，來到和觀眾打招呼的橋段時，竟然害羞到躲在張員瑛背後，李泳知原來也有這一天～



而昨天剛好遇上NCT 127表演新歌舞台《2 Baddies》，身為馬克及在玹的粉絲，甚至還訂閱他們泡泡的李泳知，讓大家十分好奇她會有什麼迷妹表現。從片段看來主持節奏都順利照著流程進行，但也能感覺到，泳知似乎有點隱藏不住雀躍的心情～還剛好站在馬克旁邊，難道是製作單位特別安排嗎？大家集體臉頰愛心的地方，李泳知也叫得太粗曠了呀！



剛好站在馬克旁邊看起來害羞到不行，又要努力控制住！李泳知你平時的大喇喇咧？



在節目最後IVE的新歌《After LIKE》獲得一位，安可舞台時員瑛因為只有一個人，顯得有點不知道該怎麼辦XD結果一旁的李泳知比原唱還興奮直接跳起舞～這過嗨的舉動也讓員瑛被逗樂，兩人一起點燃舞台！一度以為按到《Biong Biong地球娛樂室》了，畫面有夠像跟朋友在KTV搶麥。





下節目後跟馬克在玹一起跳新歌，李泳知追星成功！



李泳知太珍貴了啊！

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