NCT 127成員Johnny坦承親了成員廷祐～♥ 意外誘惑場面觀眾承受不住XD

周遭的粉紅泡泡是我產生錯覺了嗎？

最近NCT 127除了新歌回歸，還有一場意外引起激烈討論。在一場粉絲簽唱會上，有位粉絲問成員Johnny在馬尼拉表演時是不是親到廷祐？Johnny承認說：「有一點」，突然坦承的反應讓人措手不及。當時在這首《Love on The Floor》的編舞中，Johnny要做出在廷祐耳邊喃喃細語的動作。沒想到當他靠近時，廷祐沒有把頭側向另一邊，兩人就這樣kiss！表演仍然繼續進行，但是廷祐有點忍不住笑意，似乎還有點嬌羞，馬上倒在另一成員Yuta懷裡，可是Yuta好像沒有理他XD



事後Johnny開玩笑表示這是廷祐的錯，他應該要把頭轉過去的！原本在和另一個粉絲專心說話簽名的廷祐似乎聽到Johnny講起這件事，在一旁靜靜地笑。



這首歌在看完舞台直拍後感受完全不同，躺在地板上的橋段看起來格外慵懶誘人，引人遐想！不少粉絲甚至覺得這首歌似乎有點色？沒想到表演過程還有浪漫的意外情節發生，肇事者廷祐事後的表情好像還沉醉在剛剛的意外，一定是Johnny散發的霸道男友感太迷人！



這首浪漫的《Love on The Floor》收錄在專輯《Favorite》中，專輯概念與愛情有關。而另一首主打歌《Favorite》的歌詞太浪漫，讓成員馬克在練舞時哭了，馬克你好投入呀！MV中每個鏡頭都像電影《Twilight》（港譯《吸血新世紀》；台譯《暮光之城》）一樣唯美動人，看一群帥男唱浪漫的歌，我有種陷入戀愛的感覺。



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