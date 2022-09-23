BTS Jin最近不只讓機場陷入瘋狂，連NASA也被發現是ARMY！

防彈登陸月球，收到。

最近結束海外行程回到韓國的JIN，因為一身男友感打扮使機場陷入瘋狂。當天頭髮有點蓬鬆，大概也是疲累得緣故，讓他多了種慵懶感，雖然如此還是和大家露出小手揮手示意。舒服簡單、還有點撒嬌感的衣著引來超多關注，就算包緊緊只能看見眼睛，還是掩蓋不住他的帥。不只如此，最近他也征服NASA的心。



最近NASA在官方推特發起一場活動，請大家分享關於月亮的好詩，並加上#NASAMoonSnap的標記，結果收到數千則回覆都是Jin的個人曲《Ｍoon》的歌詞。NASA也掩蓋不住身為ARMY的飯心了，用另首歌《Super Tuna》回覆大家：「My heart is beating, flap-flap」，難道NASA早已入坑？



這首《Ｍoon》是Jin的個人曲，描寫了Jin看ARMY的樣子，就像從月球遠望地球一樣，歌詞寫滿了對歌迷的真心。流行搖滾曲風塑造出輕快的氛圍，許多人說歌詞十分真摯感人，讓這首歌成為當時霸榜Melon音樂榜單最久的BTS solo歌曲。



這次轉推事件也讓人挖出一件陳年往事。兩年前曾經有位粉絲表示BTS是他每天開心的理由，希望NASA可以把月球獻給Jin。結果NASA回：月球已屬於所有人，包括碩珍。怎麼有點感人？



但是最征服小編的還是他的背肌。



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