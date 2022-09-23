NCT 127成员Johnny坦承亲了成员廷佑～♥ 意外诱惑场面观众承受不住XD

周遭的粉红泡泡是我产生错觉了吗？

最近NCT 127除了新歌回归，还有一场意外引起激烈讨论。在一场粉丝签唱会上，有位粉丝问成员Johnny在马尼拉表演时是不是亲到廷佑？Johnny承认说：「有一点」，突然坦承的反应让人措手不及。当时在这首《Love on The Floor》的编舞中，Johnny要做出在廷佑耳边喃喃细语的动作。没想到当他靠近时，廷佑没有把头侧向另一边，两人就这样kiss！表演仍然继续进行，但是廷佑有点忍不住笑意，似乎还有点娇羞，马上倒在另一成员Yuta怀里，可是Yuta好像没有理他XD



事后Johnny开玩笑表示这是廷佑的错，他应该要把头转过去的！原本在和另一个粉丝专心说话签名的廷佑似乎听到Johnny讲起这件事，在一旁静静地笑。



这首歌在看完舞台直拍后感受完全不同，躺在地板上的桥段看起来格外慵懒诱人，引人遐想！不少粉丝甚至觉得这首歌似乎有点色？没想到表演过程还有浪漫的意外情节发生，肇事者廷佑事后的表情好像还沉醉在刚刚的意外，一定是Johnny散发的霸道男友感太迷人！



这首浪漫的《Love on The Floor》收录在专辑《Favorite》中，专辑概念与爱情有关。而另一首主打歌《Favorite》的歌词太浪漫，让成员马克在练舞时哭了，马克你好投入呀！MV中每个镜头都像电影《Twilight》（港译《吸血新世纪》；台译《暮光之城》）一样唯美动人，看一群帅男唱浪漫的歌，我有种陷入恋爱的感觉。



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