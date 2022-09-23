Disney+《爭鋒相辯》「小迷糊」李奎炯搭擋「冤家」鄭麗媛太搞笑！命案驚人反轉讓人狂起雞皮疙瘩！4大看點，一看入坑！

Disney+全新原創劇《爭鋒相辯》由鄭麗媛和李奎炯主演，不只是律政劇，結合懸疑、真實事件改編等等元素，特別是男女主角「冤家路窄」、「個性迥然不同」，卻有著「一樣瘋」的個性，進而譜出許多爆笑又充滿火花的故事，可說是本劇必追看點！雖然2022年韓劇許多律政題材，這部卻有著不同的氛圍，充滿懸疑、令人意想不到的發展，絕對和你想的律政劇不一樣！真的非常有趣呢！



看點1. 鄭麗媛和李奎炯兩位「瘋子律師」互飆演技



鄭麗媛和李奎炯在劇中都飾演律師，鄭麗媛是一位為了成功不惜一切代價的狠毒瘋子律師「盧昔意」，勝率92%，一週工作124小時，是張山律師事務所業績女王(六分鐘就要四萬五韓元！)，更是同事眼中的「魔王」。李奎炯飾演一旦盯上某事就會赴湯蹈火的怪人律師「左時白」，他是司法考試的榜眼、司法研修院第一名畢業，卻在畢業後拒絕各大律師事務所，選擇成為勝率只有3％的「公設辯護人」。



「盧昔意」「左時白」都是圈內有名的「瘋子律師、怪人律師」，兩人有頭腦有膽識，為了案件沒有做不出來的事，看兩位律師以自己的方式幫助委託人打贏官司，相當帥氣也很般配（？）呢！鄭麗媛一直都很適合愛情喜劇，加上近幾年接演許多律政劇，讓「盧昔意」彷彿就是為鄭麗媛量身打造；而李奎炯一本正經的搞笑，演技自然逗趣，讓他又多了另一種演技魅力，兩位演員意外很有CP感，互飆演技還互相diss對方，期待兩人接下來的更多火花！



看點2. 究竟是是冤家路窄？還是天生緣分？



盧昔意律師和左時白律師從登場開始就是注定的緣分啊！兩人分別是江城製藥案件被告人與提告者的負責律師，從和解談判破裂之後，盧昔意和左時白就開啟了一連串冤家路窄事件⋯⋯彼此過世的家人在墓園剛好是鄰居、盧昔意被公司停職一年，剛好被任派到左時白工作的公設辯護人辦公室等，兩人越來越多接觸，也更加了解彼此。左時白讓過去只懂得賺錢的盧昔意，開始思考「幫助弱勢」的議題，關心更多正義與人性。

看點3. 張山律師事務所的黑暗幕後？！



鄭進永飾演張山律師事務所的張基道代表，他野心勃勃，表面上看似冷靜，卻讓人捉摸不透，不知道他到底是在幫助盧昔意律師？還是說只是再利用她？私底下像在盤算著大局的張基道代表，絕對是本劇的「關鍵人物」！



看點4. 曹代表的「懸疑命案」竟有驚人反轉！



第二集最後，行徑囂張的江城製藥曹賢植代表，遭到他殺，兇手在殺害前一刻，竟然撥電話給盧昔意律師？！殺害曹賢植代表的兇手，唯一的特寫就是手腕上的手錶，隔天，一輛車子的主人與手腕上的手錶，都與殺害曹賢植代表的兇手相吻合，而這人竟然是左時白律師！殺害曹代表的人真的是左時白嗎？結尾的懸疑命案驚人反轉太吊人胃口，「小迷糊」李奎炯在本劇各種反轉魅力與演技爆發完全在期待之上，《爭鋒相辯》趕快追起來！

Disney+獨家跟播《爭鋒相辯》每週三15:00更新兩集！

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