這就是「主人想請吃糖醋肉，但客人偏要炸醬麵」的感覺～原來《毒梟聖徒》趙宇鎮初時不是演「卞基泰」的！

有著「整容式演技」之稱的趙宇鎮又創造出了一個人生角色。

Netflix上檔了新韓劇《毒梟聖徒》，黃晸珉、河正宇和朴海秀等多位實力演技派瘋狂飆戲，加上改編自真實的事件，毒販、商人、臥底特工之間反轉不斷的劇情看得觀眾們直呼過癮。 而毒梟「全耀煥」（黃晸珉 飾）的左臂右膀「卞基泰」也驚艷了觀眾，扮演者趙宇鎮將人物刻畫得活靈活現，劇中為數不多的笑料，皆出自他身上，被讚有「瘋狂的存在感」。



實際上趙宇鎮第一次接到的角色並非「卞基泰」，而是主角陣容之一的「特工崔昌浩」，製片商透露：「劇裡第三位主人公是國情院美洲分部的探長崔昌浩，覺得趙宇鎮非常適合這個角色，第一個找的就是他。 但他完全出乎意料地說想要扮演卞基泰，當時讓整個劇組都很崩潰，尤其是導演十分震驚，有種我們想請他吃（貴的）糖醋肉，但他偏偏要點（便宜的）炸醬麵的意思。 」



出演Netflix製作劇就意味著能被全球的觀眾看到，任誰都會挑戲份更多的第三主角，然而趙宇鎮卻拒絕了這一提議，並在後來的會議上做出了解釋，表示：「國情院特工的角色很帥，很謝謝導演能夠想到我，但看劇本的時候被卞基泰深深吸引，這個角色還未確定演員，如果給我這個機會的話，我不會拖後腿的。 」

就這樣趙宇鎮又創造了另一個人生角色，前期出場狠勁十足，沒想到後期迎來驚人反轉，讓不少觀眾折服於他的劇拋式演技。



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